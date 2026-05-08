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08.05.2026 06:31:29
The South Indian Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
The South Indian Bank hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 1,56 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The South Indian Bank 1,31 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat The South Indian Bank im vergangenen Quartal 29,45 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The South Indian Bank 29,46 Milliarden INR umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 5,56 INR beziffert. Im Vorjahr waren 4,98 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 118,55 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 112,29 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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