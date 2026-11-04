The SPAC Sponsor Behind Lucid and Oklo Is Taking Agility Robotics Public on Nov. 5. Here's What Those 2 Stocks Did in Their First 90 Days.

Agility Robotics, a developer of humanoid robots for warehouses, logistics hubs, and manufacturing plants, will go public through a merger with Churchill Capital Corp XI (NASDAQ: CCXI), a special purpose acquisition company (SPAC), on Nov. 4. Its stock will start trading on the Nasdaq under the ticker symbol "AGLT" on Nov. 5.

Agility's flagship product is Digit, a bipedal humanoid robot that can move heavy items and navigate narrow aisles, stairs, and ramps on its own. Nvidia and Amazon back it, and it's signed multi-year contracts with Toyota, GXO Logistics, MercadoLibre, and Schaffer.

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