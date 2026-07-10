Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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10.07.2026 17:15:00
The space race is on as China takes a big step toward rivaling SpaceX
A Chinese company demonstrated controlled recovery of a rocket’s bottom portion, which is critical in helping to drive down launch costs.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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