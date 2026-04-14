Orbit Corporation Aktie
WKN DE: A0M7Q9 / ISIN: INE628H01015
|
14.04.2026 20:56:10
The Space War is Heating Up: Amazon Just Bought a Low-Earth Orbit Satellite Company. Could it Challenge SpaceX's Starlink?
The upcoming SpaceX initial public offering is expected to be enormous, potentially valuing the company at $2 trillion. Founded by Elon Musk, SpaceX is viewed as a pioneer of the space economy.But that doesn't mean it won't have competition. Amazon (NASDAQ: AMZN) just made a splash, announcing today that it will acquire Globalstar for over $11.5 billion, valuing the company at about $90 per share.As of this writing, Globalstar shares had surged nearly 10% but were still trading around $80 per share. The deal will still require approval from the U.S. Federal Communications Commission (FCC), although Amazon hopes to close the acquisition in 2027.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orbit Corporation Ltd
Analysen zu Orbit Corporation Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|210,80
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX und DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die US-Börsen bewegen sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.