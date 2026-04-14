Orbit Corporation Aktie

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WKN DE: A0M7Q9 / ISIN: INE628H01015

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14.04.2026 20:56:10

The Space War is Heating Up: Amazon Just Bought a Low-Earth Orbit Satellite Company. Could it Challenge SpaceX's Starlink?

The upcoming SpaceX initial public offering is expected to be enormous, potentially valuing the company at $2 trillion. Founded by Elon Musk, SpaceX is viewed as a pioneer of the space economy.But that doesn't mean it won't have competition. Amazon (NASDAQ: AMZN) just made a splash, announcing today that it will acquire Globalstar for over $11.5 billion, valuing the company at about $90 per share.As of this writing, Globalstar shares had surged nearly 10% but were still trading around $80 per share. The deal will still require approval from the U.S. Federal Communications Commission (FCC), although Amazon hopes to close the acquisition in 2027.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die US-Börsen bewegen sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
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