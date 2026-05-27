Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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27.05.2026 18:51:00
The SpaceX IPO Could Create a New Wave of Millionaires. Investing in It Isn't the Only Way to Play.
SpaceX, the rocket and satellite company led by Elon Musk, could soon give investors a chance to buy into one of the world's most valuable private companies. The company is targeting a June 2026 public listing that could raise $75 billion. At those share prices, SpaceX could be valued close to $2 trillion, potentially making it the largest IPO ever.The IPO is creating huge excitement. But at such a rich expected valuation, the real question is how much upside remains for investors who get in at the IPO.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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