Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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27.05.2026 18:51:00

The SpaceX IPO Could Create a New Wave of Millionaires. Investing in It Isn't the Only Way to Play.

SpaceX, the rocket and satellite company led by Elon Musk, could soon give investors a chance to buy into one of the world's most valuable private companies. The company is targeting a June 2026 public listing that could raise $75 billion. At those share prices, SpaceX could be valued close to $2 trillion, potentially making it the largest IPO ever.The IPO is creating huge excitement. But at such a rich expected valuation, the real question is how much upside remains for investors who get in at the IPO.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Waffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow wenig verändert erwartet -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.
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