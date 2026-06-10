Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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10.06.2026 10:07:00
The SpaceX IPO could lead to 8% of America’s current-account deficit being refinanced in a single day
A remarkable back-of-the-envelope calculation from a currency strategist shows just how big SpaceX’s initial public offering could reverberate in global markets.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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