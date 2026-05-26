UnUsUaL Aktie
WKN DE: A2QDJK / ISIN: SG1DF5000004
|
26.05.2026 13:10:00
The SpaceX IPO Has an Unusual Lockup Policy for Insiders. Here's What Investors Need to Know.
Whenever retail investors are considering investing in an initial public offering (IPO) or a stock shortly after it goes public, they should check the lockup provisions in the company's prospectus or registration statement.Lockups dictate when company insiders who acquired a stake in a company before it goes public can sell those shares. Company insiders typically are executives or board members with shares, or anyone with at least a 10% stake in voting shares.Additionally, employees with smaller stakes can also be considered insiders because many possess nonpublic material information.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnUsUaL Ltd Registered Shs
Analysen zu UnUsUaL Ltd Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UnUsUaL Ltd Registered Shs
|0,02
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.