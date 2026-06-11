Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.06.2026 23:59:00
The SpaceX IPO is drawing historic demand from foreign investors. But don’t expect a dollar-buying frenzy.
Foreign investors are willing to bet on U.S. companies that are IPO-bound, but not on the dollar itself, according to FX analystsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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