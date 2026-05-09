Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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09.05.2026 07:30:00
The SpaceX IPO Isn't Here Yet -- but This 2026 IPO Is, and It Looks Like a Steal
One of the most highly anticipated initial public offerings (IPOs) of 2026 is SpaceX, the rocket and spacecraft manufacturer and transport company owned by Elon Musk.While a date has not yet been set for the SpaceX IPO, it is expected to occur sometime this summer. When it does, it is likely to be the largest, most valuable IPO in history. The SpaceX IPO will receive a massive amount of investor interest. But as the Motley Fool's Trevor Jennewine pointed out in a recent article, history has shown that the largest, most valuable IPOs typically don't come charging out of the gate.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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