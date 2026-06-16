Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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16.06.2026 13:30:00
The SpaceX IPO Just Handed Wall Street's Big Banks a Huge Payday. Here's What It Means for Their Stocks.
SpaceX stock has finally gone public with the biggest initial public offering (IPO) ever, with a $75 billion share sale. The underwriting investment banks have made a fortune off the deal, even though their percentage payment was lower than usual.The typical IPO pays 4% to 7% of gross IPO proceeds to the underwriters, going lower as the IPO size increases. According to PwC, IPOs worth $1 billion and up pay 4%, but SpaceX raised $75 billion, and according to reports, it paid 0.75% as an underwriting fee, worth $560 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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