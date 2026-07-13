Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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13.07.2026 07:01:54
The SpaceX IPO made history. One month on has it lost momentum?
A month on from the firm's stock market debut, the reality of how SpaceX currently makes money has seemed to come into clearer focus.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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