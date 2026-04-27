Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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27.04.2026 10:06:00
The SpaceX IPO Timeline: Every Important Date and Time Frame You Need to Know
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) aren't the only things making history on Wall Street. Shortly, we'll be witnessing the largest-ever initial public offering (IPO), courtesy of Elon Musk's SpaceX.While several prominent private artificial intelligence superstars are expected to go public toward the end of this year, including OpenAI and Anthropic, SpaceX is poised to steal the show. Musk's company, which includes space infrastructure, satellite-based broadband services (Starlink), start-up AI company xAI, and social media platform X, aims to raise $75 billion and command a $1.75 trillion to $2 trillion valuation.Although we're still very early in the process, there are several important dates and time frames we do know about the SpaceX IPO timeline.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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