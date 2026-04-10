Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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10.04.2026 11:06:00
The SpaceX IPO Will Be an Epic Disappointment, Based on What History Tells Us
This year may go down as one of the greatest for initial public offerings (IPO) in history. Toward the latter half of 2026, artificial intelligence (AI) large language model developers OpenAI and Anthropic are considering going public. But likely beating these two companies to the punch is space and AI conglomerate SpaceX.On April 1, the company run by Tesla's (NASDAQ: TSLA) CEO, Elon Musk, confidentially filed for an IPO. SpaceX is seeking a $1.75 trillion valuation, which would make it the seventh-largest public company in the U.S., ahead of Tesla, and aims to raise around $75 billion.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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