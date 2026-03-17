Garden Aktie
WKN DE: A40T9L / ISIN: JP3233650005
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17.03.2026 20:54:00
The spike in gas prices might affect Olive Garden sales, but not in the way you’d expect
Olive Garden parent Darden Restaurants reports earnings this week amid concerns over rising oil prices and a strike at a large U.S. meatpacking plant.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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