The St Joe gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The St Joe veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,600 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 111,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 12,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 128,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at