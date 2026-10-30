The St Joe vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

The St Joe hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 USD, nach 0,670 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 156,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 161,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at