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01.05.2026 06:31:29
The St Joe veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
The St Joe hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 99,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte The St Joe einen Umsatz von 94,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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