Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Staples Aktie

Staples für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876951 / ISIN: US8550301027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.12.2025 19:26:16

The State Street Consumer Staples ETF Offers Sharper Focus and Lower Costs Than The iShares US Consumer Staples ETF

The main differences between the State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLP) (XLP) and iShares US Consumer Staples ETF (NYSEMKT:IYK) (IYK) come down to cost, sector purity, and size, with XLP offering lower expenses, higher liquidity, and a sharper focus on consumer staples.Both ETFs target U.S. consumer staples stocks, but the comparison between XLP and IYK reveals important distinctions in portfolio composition, fees, and sector emphasis. Investors weighing these funds may want to consider whether a more focused approach or a broader sector mix aligns better with their goals.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Staples Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Staples Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:15 Die Top 20 der größten europäischen Banken
19:29 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
18:02 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen geben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen