State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
|
19.02.2026 12:10:00
The State Street SPDR Dow Jones REIT ETF Could Soar If These 2 Things Go Right
The State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (NYSEMKT: RWR) aims to track the performance of real estate investment trusts (REITs). The exchange-traded fund (ETF) holds 100 REITs, providing investors with broad exposure to the entire sector. That makes it a potentially great way to play a rebound in the commercial real estate sector. Here's a look at two catalysts that could send shares of this top REIT ETF soaring.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu State Street Corp.
|
17.02.26
|S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in State Street von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.02.26
|S&P 500-Wert State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in State Street von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.02.26
|S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in State Street von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.01.26
|S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in State Street von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.01.26
|S&P 500-Papier State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in State Street von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: mittags Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 steigt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu State Street Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dow Inc
|26,50
|-0,75%
|State Street Corp Deposit Shs Repr 1-4000th Non Cum Perp Pfd Shs Series -G-
|23,12
|-0,52%
|State Street Corp.
|108,08
|-0,35%