NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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26.08.2026 12:12:01
The Stock Market Faces a Critical Test on Wednesday -- Nvidia Earnings, Inflation, and GDP on the Same Day. Here’s What Investors Need to Know.
Wednesday, Aug. 26, 2026, is going to be a big day for investors.At 8:30 a.m. ET, the Bureau of Economic Analysis (BEA) is set to release an estimate of Q2 gross domestic product (GDP) as well as July's personal income and outlays report. That second report contains a personal consumption expenditures (PCE) reading, the Federal Reserve's preferred inflation measure.Then, after the market closes, Nvidia (NASDAQ:NVDA) will report its latest results at 4:20 p.m. ET. An earnings call will follow at 5 p.m.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
22:59
|Nvidia sales more than double to $96bn on bumper AI demand (Financial Times)
|
22:53
|Nvidia verdoppelt Umsatz und Nettogewinn binnen eines Jahres (dpa-AFX)
|
22:34
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
22:34
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
22:34
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
20:04
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
20:04
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
20:04
|Verluste in New York: Dow Jones in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|180,08
|-1,27%
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Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.