Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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16.10.2026 16:28:00
The stock market has already crashed: Why a Wall Street veteran says Nike is the ultimate turnaround trade.
Larry McDonald says the S&P 500’s record chasing is hiding lots of companies with sliding stocks. He has ideas on how to play that.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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|Nike Inc.
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