Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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27.08.2026 16:00:00
The Stock Market Has Been Reaching Record Highs. Here's What History Says Comes Next.
You've probably heard the saying, "Records are made to be broken." Or maybe you've heard the Wall Street version, "An all-time high isn't a ceiling." Either could be applied to the stock market right now, which has been notching record highs at an astonishing pace.There are, however, some concerning signs in the market today. What goes up must come down, and lately, one major signal that could point to a correction or crash in the near future is flashing. If, to continue the adages, all good things come to an end, what does that mean for investors today?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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