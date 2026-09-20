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20.09.2026 09:30:00

The Stock Market Has Been Sending a Quiet Warning Signal for Years. Here's What History Says Comes Next.

The majority of investors are feeling pessimistic about the market.

Over 53% believe stock prices will fall in the next six months, according to the latest weekly poll from the American Association of Individual Investors, while just 29% believe the market will continue climbing. With bond market chaos, oil price pressure, and inflation, there's been no shortage of stressors within the market lately.

It's anyone's guess how the market will perform in the coming months, but an eventual pullback is inevitable -- and history suggests some investors are overlooking a sneaky risk factor.

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