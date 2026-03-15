Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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15.03.2026 11:36:00
The Stock Market Has Crossed This Dubious Threshold 6 Times in 155 Years -- and History Couldn't Be Clearer What Comes Next
For much of the last seven years, the stock market has been unstoppable. The benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has gained at least 16% for three consecutive years on three occasions throughout its nearly century-long history. Two of those streaks have occurred over the last seven years (2019-2021 and 2023-2025).Meanwhile, we've watched the iconic Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) reach 50,000 and the growth-stock-driven Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) briefly top 24,000.Stocks have been fueled by game-changing innovation, such as the artificial intelligence (AI) revolution and the advent of quantum computing, as well as historic share buyback activity by S&P 500 companies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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