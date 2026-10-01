Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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01.10.2026 13:13:00
The stock market is a hollow tree that could be about to snap, warns bond king Gundlach
Stocks are facing a lot of issues right now, even if investors think everything looks great on the surface warns DoubleLine Capital’s Jeffrey Gundlach.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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