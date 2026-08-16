Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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16.08.2026 13:45:00
The Stock Market Is About To Do Something It's Never Done This Century. History Says This Is What Happens Next (Hint: It's Bullish)
Almost everywhere you look in the stock market, you can see signs of a bubble if you squint.Valuations are unusually high. In fact, the CAPE ratio, which uses the last ten years of earnings, is nearly as high as it was when the dot-com bubble burst, which is its highest point ever.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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