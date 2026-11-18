Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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18.11.2026 23:53:00
The stock market is being rocked by the biggest shake-up in a generation as tech falls behind
Tech stocks are looking cheap, while defensive sectors like consumer staples are screening as expensive.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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