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06.09.2026 12:36:01

The Stock Market Is Doing Something for Only the 2nd Time in Nearly 156 Years, and History Says It Foreshadows Disaster for Wall Street

Look up the word "resilient" in the dictionary, and you're liable to see a picture of the U.S. stock market.Despite a litany of concerns, including above-average inflation, the Iran war, President Donald Trump's tariffs, and long-duration Treasury bond yields reaching their highest level since the financial crisis, the iconic Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI), broad-based S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), and growth-focused Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) have all catapulted to several record highs this year.While the stock market has made a habit of climbing this proverbial wall of worry and blasting to new highs over the long run, we also know that bull markets aren't indefinite. The stock market is cyclical, with corrections, bear markets, and even pesky crashes representing the price of admission for one of the world's greatest wealth creators.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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