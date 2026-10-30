Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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30.10.2026 11:00:00
The Stock Market Is Doing Something for Only the 3rd Time in 156 Years -- and if Historical Precedent Is Accurate, the S&P 500 May Be Headed for Disaster
Through Oct. 28, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) have both climbed about 12% on the year. Meanwhile, the more conservative Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) has increased 9.5%.
Much of this momentum can be traced to the artificial intelligence (AI) revolution. Trillions of dollars are being poured into data centers, demand for semiconductors and related infrastructure is accelerating, and earnings growth across a variety of sectors is pushing stocks toward record highs.
But beneath the market's euphoria, an important valuation indicator is flashing a warning. Historically, when this indicator reaches a certain threshold, the stock market eventually experiences a correction or bear market.
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