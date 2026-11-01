Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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01.11.2026 12:36:02
The Stock Market Is Doing Something for Only the 3rd Time in 28 Years, and History Says It's Clear What Comes Next for Stocks
For the better part of the last four years, Wall Street has handsomely rewarded optimists. Since the 2022 bear market bottomed, the timeless Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI), benchmark S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), and tech-powered Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) have gained 82%, 115%, and 154%, respectively.
The evolution of artificial intelligence (AI) and the ongoing AI infrastructure build-out have done a lot of the heavy lifting. But don't overlook record-breaking initial public offerings and S&P 500 share buybacks as catalysts, either.
But when things seem too good to be true on Wall Street, they often are.
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