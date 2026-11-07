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07.11.2026 15:06:01

The Stock Market Is Doing Something for Only the 5th Time in 30 Years, and History Is Crystal Clear on What Comes Next for Stocks

For patient investors, Wall Street's four-year (and counting) bull market has been rewarding. Since the 2022 bear market reached its trough, the ageless Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI), benchmark S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), and innovation-driven Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) have all soared to all-time highs.

Several factors have powered the wind in the stock market's sails, including:

While history plainly shows that the Dow, S&P 500, and Nasdaq Composite rise over long periods, it also tells us that bull markets aren't indefinite. For seemingly every catalyst, there's a headwind waiting to upend the stock market's AI-driven rally.

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