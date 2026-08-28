Something Holdings Aktie

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ISIN: JP3322960000

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28.08.2026 15:45:00

The Stock Market Is Doing Something Last Observed More Than 25 Years Ago. Here's What History Says Is Coming Next for Wall Street.

The bulls make money. The bears lose money. The stock market keeps proving it pays to be optimistic. In 2026, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has risen by 12% (as of Aug. 26). Should it maintain this gain, this will be the fourth straight year the benchmark posted a double-digit calendar return.But it's time to take a step back and see the present situation clearly. The stock market is doing something not seen in more than a quarter-century. Here's what history suggests is coming next for Wall Street.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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