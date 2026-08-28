Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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28.08.2026 15:45:00
The Stock Market Is Doing Something Last Observed More Than 25 Years Ago. Here's What History Says Is Coming Next for Wall Street.
The bulls make money. The bears lose money. The stock market keeps proving it pays to be optimistic. In 2026, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has risen by 12% (as of Aug. 26). Should it maintain this gain, this will be the fourth straight year the benchmark posted a double-digit calendar return.But it's time to take a step back and see the present situation clearly. The stock market is doing something not seen in more than a quarter-century. Here's what history suggests is coming next for Wall Street.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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