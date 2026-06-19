Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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19.06.2026 20:00:00
The Stock Market Is Doing Something Not Witnessed Since the Dot-Com Bubble. Here's What History Says Comes Next.
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has soared by over 26% over the last 12 months, as of this writing, and it seems as if there's little that can slow the market down. Even after a brief hiccup earlier this month, major indexes rebounded almost immediately and are now closing in on new record highs.All this growth makes for an incredibly pricey market, however, and many investors are growing concerned that we're in a bubble on the verge of popping.There's one stock market indicator that sounded the alarm before both the Great Depression and the dot-com bubble burst, and it's reaching historic levels yet again. Here's what that might mean for your investments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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