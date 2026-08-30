Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
|
30.08.2026 12:36:01
The Stock Market Is Doing Something That's Been Witnessed Just 3 Times Over Nearly 156 Years -- and This Signal Has Proven Disastrous for Wall Street
For the better part of the last 17 years, Wall Street can do no wrong. Though there have been short-lived periods of uncertainty and volatility, optimists have ruled the roost and propelled the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI), S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) to new heights.More recently, the evolution of artificial intelligence, better-than-expected corporate earnings, record S&P 500 share buybacks, and historic initial public offering activity have been the stock market's primary catalysts.Nevertheless, history teaches us that bull markets aren't indefinite. Although the Dow, S&P 500, and Nasdaq Composite have a knack for rising over multiple decades, stock market corrections and bear markets are par for the course when investing over the long term.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Something Holdings. Co Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Something Holdings. Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.