Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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03.04.2026 13:00:00
The Stock Market Is Flashing 4 Warning Signs at Once. The Last Time This Happened, It Lost $7 Trillion.
U.S. consumer confidence just hit one of its lowest levels in years; it's now sitting below where it was at the start of every recession since the University of Michigan began tracking it. Meanwhile, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) index has dropped more than 8% from its all-time high set in late January, posting its worst stretch in over a year.But consumer confidence is just one of four warning signs flashing at the same time right now, a combination that preceded the bear market of 2023 -- when the S&P 500 lost more than $7 trillion in value. The same mix happened in 2008 as well, before one of the worst market crashes of the modern era, when stock prices fell by more than 50%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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