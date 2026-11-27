As of this writing (after the market close on Nov. 25), the S&P 500 index (SNPINDEX:^GSPC) has declined in nine of the past 10 trading sessions. Yet despite the sell-off, the benchmark index remains up about 5% for the year; ditto for the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) indexes, which are also up in spite of recent pullbacks.

This continues a trend. For four years, the stock market has appeared invincible, unfazed by tariffs or wars. That resilience, however, may have reached its breaking point. And if the scales are is falling from investors' eyes, the result might spell bad news for a certain group of stocks.

Image source: Getty Images.

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