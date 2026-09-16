Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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16.09.2026 13:30:00
The Stock Market Is Flashing a Warning Sign Rarely Seen in 145 Years. Here's What History Says Comes Next.
The stock market is rarely boring, but 2026 has seemed especially wild, if you ask me. After narrowly avoiding a correction to begin the year, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is up 20% from its low in March. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) and the tech-heavy Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) both slipped into full correction territory -- meaning a decline of 20% or more -- but are now up 16% and 26%, respectively.
All three stock indexes are just a few percentage points off their all-time highs. That has some investors nervous.
And now, an important stock market indicator has reached a level we've seen only once before -- during the dot-com bubble.
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