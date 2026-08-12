Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
|
12.08.2026 11:30:00
The Stock Market Is Flashing the Same Warning Signal That It Did Before the Dot-Com Bubble. Here's What History Says Comes Next.
Despite multiple headwinds this year, stocks have continued their uphill march. The benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has shrugged off the conflict with Iran, persistently elevated inflation, and a variety of concerns triggered by artificial intelligence, climbing 13% on the year (as of Aug. 11).While valuations of artificial intelligence (AI) companies did take a breather earlier this year, investors have returned to the group in recent weeks, leading to a strong rebound. The S&P 500 is now up more than 100% since the start of 2023, and many now think the index will hit 8,000 this year.Yet, the stock market is now flashing the same warning signal it did during the dot-com bubble. Here's what history suggests comes next.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comes S.A.
Analysen zu Comes S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen uneins -- ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schließlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.