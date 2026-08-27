Incredible Holdings Aktie
WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270
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27.08.2026 22:15:00
The Stock Market Is Giving Investors a Second Chance to Buy This Incredible AI Chip Stock
Semiconductor stocks have been on a wild ride in 2026. As a group, chipmakers saw their prices soar in the second quarter, as a rush to buy more memory chips and artificial intelligence (AI) accelerators pushed the stocks of practically every company in the sector higher. But July brought a severe downturn throughout the industry, as investors rotated to other companies.That's created second-chance opportunities for investors who missed out on the incredible runs of some semiconductor stocks at the start of the year. One overlooked opportunity in particular looks like a great buy, given the future of AI compute.Here's why investors should take a closer look at Qualcomm (NASDAQ: QCOM).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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