Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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30.09.2026 10:12:01
The Stock Market Is Going to Soar, According to Wall Street. Here’s What Investors Should Do.
The U.S. stock market is having another fantastic year. Despite inflationary pressure created by tariffs and elevated oil prices, corporate financial results have been exceptionally strong in recent quarters, primarily due to heavy spending on artificial intelligence infrastructure.
Strong earnings growth has supported robust returns in the stock market. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) has advanced 12% in 2026, putting the index on pace for its fourth consecutive year of double-digit gains. And Wall Street expects that momentum to carry into 2027.
Here's what investors should know.
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