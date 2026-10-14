Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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14.10.2026 10:04:00
The Stock Market Is Making a Move That Warren Buffett Has Warned About. Here's What History Says Comes Next.
Warren Buffett isn't the kind of person who likes to say, "See, I told you so." However, he has had ample opportunity to do so through the years. Buffett didn't earn the nickname of "the Oracle of Omaha" for nothing.
The legendary investor could soon be tempted to use those five words. The stock market is doing something that Buffett has specifically warned about in the past. And history is quite clear on what's likely to happen next.
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