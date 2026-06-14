Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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14.06.2026 12:36:00
The Stock Market Is on the Brink of Doing Something That Hasn't Been Observed Since 1871 -- and Even Wall Street Analysts Are Worried
Despite a volatile March that saw the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) dip into correction territory, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) endure a steep pullback, it's shaping up to be another phenomenal year for Wall Street and investors. Through the closing bell on June 8, the Dow, S&P 500, and Nasdaq had rallied by approximately 6%, 8%, and 12%, respectively, since the year began.Catalysts have been bountiful, led by the evolution of artificial intelligence, the advent of quantum computing, and record S&P 500 share buybacks in 2025.Nevertheless, headwinds loom large for Wall Street's historic rally. While inflation and the Iran war are dominating headlines, perhaps the greatest risk to the stock market has to do with its otherworldly valuation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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