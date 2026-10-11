Something Holdings Aktie

Something Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: JP3322960000

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11.10.2026 12:36:02

The Stock Market Is on the Verge of Doing Something for the First Time in 156 Years -- and if Historical Precedent Is Accurate, a Crash May Follow

For the better part of the last four years, Wall Street's bull market has been unstoppable. Since early June, the time-tested Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI), benchmark S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), and technology-driven Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) have all blasted to fresh record highs.

Investors are finding no shortage of reasons to be excited about equities, including (but not limited to):

But as the popular idiom goes, "when things seem too good to be true, they usually are."

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US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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