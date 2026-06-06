Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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06.06.2026 15:06:00
The Stock Market Is on the Verge of Doing Something Not Witnessed in 155 Years -- and the Implications for Wall Street Are Frightening
Despite the Iran war-driven swoon in March, it's shaping up to be another stellar year for Wall Street and investors. On June 2, the celebrated Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), broad-based S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and innovation-driven Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) all galloped to record closes.These gains have been fueled by several factors, including:Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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