Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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16.08.2026 12:36:00
The Stock Market Is on the Verge of Doing Something That No One's Witnessed in Nearly 156 Years, and the Consequences May Be Dire for Wall Street
Despite a four-week bout of heightened volatility in March tied to the Iran war, the stock market is on pace for another banner year.As of the closing bell on Aug. 10, the timeless Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and technology-driven Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) had gained 12.3%, 13.3%, and 14.5% year-to-date, respectively. Otherworldly spending on artificial intelligence (AI) infrastructure, coupled with corporate earnings handily outpacing Wall Street's projections, has equity markets hitting a high note.But there's just one problem: eventually, the music always stops on Wall Street.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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