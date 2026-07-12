Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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12.07.2026 12:36:00
The Stock Market Is on the Verge of Doing Something That's Never Been Observed in 155 Years -- and It Has Worrisome Ramifications for Wall Street
It's been a stellar last 17 years for Wall Street and investors. With the exception of the five-week COVID-19 crash in February-March 2020 and the nine-month bear market in 2022, optimists have ruled the roost, and the bulls have been running wild.The timeless Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) reached a record-closing high last week, while the benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and innovation-driven Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) powered to respective all-time highs in early June. Everything from artificial intelligence (AI) euphoria to record share buybacks by S&P 500 companies in 2025 has fueled this rally.But when things seem too good to be true, they often are.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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