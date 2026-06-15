Green Aktie

Green für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031

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15.06.2026 13:03:00

The stock market is poised to go crazy if Warsh gives the green light, these strategists say

The research firm Citrini says hot inflation and jobs readings mask a more somber reality — and that’s good news for the stock market.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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