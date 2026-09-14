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WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415

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14.09.2026 10:30:00

The Stock Market Is Repeating a Pattern Last Seen Decades Ago -- Here's What History Says Happens Next

In any given market environment, investors can usually point to a small subset of stocks that account for nearly all of the gains in major indexes such as the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC).

A study published this year found that just 46 of more than 29,000 publicly traded companies accounted for half of the stock market's wealth creation over the last 100 years. Meanwhile, the median return of the entire stock universe, which generated an aggregate total return of 30,000%, was negative 6.9%.

But the current bull market may be even narrower than usual. In fact, the stock market is repeating a pattern not seen since the late 1990s, and it could indicate a big change is coming.

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