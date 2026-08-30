Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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30.08.2026 17:45:00
The Stock Market Is Repeating a Pattern Not Seen Since 2000. Here's What History Says Comes Next.
If you look closely at the last 150 years of stock market history, you'll see a clear pattern: Periods of extremely high valuations are often followed by disappointing returns, some of which lead to outright crashes.Right now, we're living through one of the most expensive markets in history -- the second most expensive, as measured by the Shiller cyclically adjusted price-to-earnings (P/E) ratio. Since the 1880s, the Shiller CAPE ratio has averaged about 18. At the time of writing, it had exceeded 41. Only once has the market been this expensive, and that was during the dot-com era.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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