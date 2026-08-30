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30.08.2026 17:45:00

The Stock Market Is Repeating a Pattern Not Seen Since 2000. Here's What History Says Comes Next.

If you look closely at the last 150 years of stock market history, you'll see a clear pattern: Periods of extremely high valuations are often followed by disappointing returns, some of which lead to outright crashes.Right now, we're living through one of the most expensive markets in history -- the second most expensive, as measured by the Shiller cyclically adjusted price-to-earnings (P/E) ratio. Since the 1880s, the Shiller CAPE ratio has averaged about 18. At the time of writing, it had exceeded 41. Only once has the market been this expensive, and that was during the dot-com era.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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