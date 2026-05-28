Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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28.05.2026 08:00:00
The Stock Market Just Did Something for the 2nd Time in 100 Years, and History Says What Comes Next
The past two months have been nothing short of incredible for the stock market. At recent prices, the Dow Jones Industrial Average is up 12% since March 30, while the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is up 18.5%, and the tech-heavy Nasdaq Composite is up a whopping 28% as artificial intelligence (AI) euphoria reaches a fever pitch. But as exciting as the rally has been, there's a number that should give you pause: the Shiller CAPE ratio. The popular measure of how expensive the stock market is recently crossed 40 for just the second time in the last 100 years.Here's what that means for investors. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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